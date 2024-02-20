環團批空污抵換無助改善 環境部：持續滾動修正

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（中央社記者蘇木春台中20日電）環境部今天在台中舉辦環評空污增量抵換說明會，中部多個環團到場陳情，認為無助改善空氣品質，要求刪除不當抵換方式；環境部表示，希望蒐集大眾意見，未來還會持續做滾動修正。

環境部大氣環境司副司長張根穆今天接受媒體聯訪時表示，行政院於民國98年7月訂定「環境保護署審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，提供開發行為環境影響評估審查參考。

張根穆指出，處理原則歷經111年11月第1次修正，去年12月進行第2次修正，納入離島空氣污染減量、環保金爐設置、車輛汰舊換新適用車齡調整為10年等，促進開發單位提早減量，於提出環評前可先取得抵換額度。

環境部在北中南預計舉辦3場「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」說明會議，中部場今天在環境部環境管理署中區環境管理中心舉辦。

爭好氣聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、中科汙染搜查線、主婦聯盟台中分會等中部10多個環團，今天在會議前召開記者會，批評抵換原則不利中南部空污重災區污染減量、改善空氣品質，要求刪除不當抵換方式，並縮小抵換範圍至環評案10公里以內。

爭好氣聯盟執行長岳祥文會中表示，環境部新公布的空污抵換原則明顯是持續助攻經濟部，替大財團想方設法大搞開發案，環境部已成破壞生態環境、造成人民健康損害的主謀。

爭好氣聯盟發起人許心欣指出，環評的健康風險評估主要以周圍10公里計，且環評訴願訴訟也以10公里以內的居民才適格，環保署用跨縣市大範圍空品區抵換的做法嚴重不當，居民健康風險大增。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，反對用汰換汽機車、增設環保金爐以及離島跨區抵換，來合理化工業污染增量排放，工廠是持續性的排放，甚至有24小時營運，但汽機車跟金爐則是間歇的，排放時間也非常短，難以計算實際排放量。

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張根穆說，空污抵換原則，事實上是開發單位進到環評，在進行一切減量手段後，會有淨污染產生量，基於企業社會責任會督促企業進行其他部分的抵換。

至於抵換比例，張根穆指出，移動污染源的抵換是打3折，這部分已考慮到距離因素，因移動污染源不是固定在同一個區域，抵換原則目標是要讓空品維護區的污染源總量下降，至少維持整個區域的污染總量，希望蒐集大眾意見，未來還會持續滾動修正。（編輯：謝雅竹）1130220