南高屏等9縣市防高溫 台南玉井飆39.7度

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天針對南高屏等9縣市發布高溫資訊；截至中午12時許，氣溫以台南市玉井區攝氏39.7度最高、暫居今年最高溫，但由於是自動測站，故不列入正式紀錄。

中央氣象署今天中午更新高溫資訊，西南風影響，天氣炎熱，台東縣有焚風發生機率，今天白天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為黃色燈號，可能有36度以上高溫發生。

根據氣象署網站，今天截至中午12時許，台南、高雄都已出現38度以上高溫，以台南市玉井區39.7度最高，高雄市甲仙區達38.6度。

其他縣市部分，彰化縣北斗鎮、嘉義市東區及屏東縣內埔鄉達37.6度、雲林縣斗南鎮37.2度、嘉義縣大埔鄉37.1度、台東縣大武鄉33.9度。

根據資料，嘉義縣大埔鄉3月24日下午曾出現39.1度高溫，今天台南玉井以39.7度超越，暫居今年最高溫。然而氣象署預報員林定宜強調，此2站皆為自動測站，不列入正式紀錄；而午後仍有增溫機會，台南高溫有可能再往上升。

林定宜解釋，台東雖然有焚風發生機會，但焚風致高溫的條件包含西部要有水氣、東部偏乾，隨著西南風過山沉降後的溫度才會更高。而今天西半部水氣不多，天氣晴朗，因此台東地區尚未出現極端高溫。（編輯：張雅淨）1130421