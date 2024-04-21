花蓮海域地震規模5.6 氣象署：4/3地震應力轉移觸發

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（中央社記者張雄風台北21日電）花蓮海域今天上午發生規模5.6地震，最大震度4級。氣象署表示，這次震央與0403花蓮地震後餘震發生的位置略有不同，在花蓮偏南部，推測是0403花蓮地震主震發生後，產生應力轉移作用而觸發。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午10時40分發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里，震央位於花蓮縣政府南方55.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、台東縣、南投縣、彰化縣4級。

氣象署地震測報中心技正江準熙今天在地震記者會中表示，幾乎全台都有感受到這起地震；台北盆地有放大效應，加上很多高樓層，讓震度感受比較大。

江準熙提到，0403花蓮地震震央是在花蓮約中部近海處，而之前大多餘震都是花蓮偏中部以北；今天地震廣義來說是屬於0403地震的餘震，但從斷層角度來看不算是，而是0403花蓮地震主震發生後，產生應力轉移作用而觸發。

江準熙進一步說明，0403花蓮地震目前判斷是由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓後產生的逆斷層地震，後續將有研討會進一步討論；而今天這起地震的實際震源仍需後續進一步分析確定。

江準熙提到，今天這起地震附近本身也是地震好發地區，如2022年9月17、18日的台東關山地震也屬於這一帶。

江準熙提醒，接下來要注意未來一週降雨情形，山區可能有土石鬆動情況。（編輯：張雅淨）1130421