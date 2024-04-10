氣象署比對921資料 花蓮規模7.2地震後1年內可能仍有餘震

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天表示，從921大地震資料庫分析，在這次花蓮規模7.2地震之後1年內可能還會有餘震；雖說不排除2個月內仍會出現規模較大的有感餘震，但目前有逐漸緩和的趨勢。

根據交通部中央氣象署統計，截至今晚6時，花蓮規模7.2地震餘震數累計達821次，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共27次、規模4至5共240次、規模3至4共552次。

氣象署在「報地震 - 中央氣象署」臉書表示，921大地震後1年的地震分布（自1999年9月21日至2000年9月20日），規模大於3的地震共計5316個，而在921大地震之前（1992年1月1日至1999年9月20日）僅出現944個。

921大地震後一整年規模大於5的地震共計84個，而在921大地震之前僅出現過8個。

若檢視1992年起到去年，921大地震餘震範圍內規模3以上的地震分布，並比較921大地震後1年內的情況，一字排開後應該不難發現，相較於其他時間，921後這一整年的地震數量簡直可以說是「密密麻麻」黑壓壓的一片。

再進一步分析，921地震後至少9至10個月左右，規模3至5這個範圍內的餘震數量相當多；即便後來有逐漸變少的趨勢，往後近1年的時間裡，也會出現規模5以上的餘震。（編輯：管中維）1130410