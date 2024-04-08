氣象署：未來1個月餘震活躍 不排除達規模5以上

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，統計截至下午2時2分，花蓮規模7.2地震後已發生748起餘震，統計規模5至7之間的餘震共28起；不排除未來還有規模5以上餘震，未來1個月內餘震活動仍會滿活躍的。

根據中央氣象署最新資訊，今天下午1時9分發生芮氏規模5.1地震，地震深度5.1公里，震央位於花蓮縣政府東北方32.1公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

氣象署地震測報中心科長何美儀在地震記者會中表示，這起地震氣象署有針對宜蘭地區發布災防告警訊息，同樣也是花蓮規模7.2地震的餘震；統計主震發生至今，規模5至7之間的餘震已有28起，但目前觀察規模5以上發生頻率已逐漸下降。

然而，何美儀說，由於主震是規模7以上地震，研判後續餘震可能會持續非常久的時間，仍不排除會有規模5以上餘震發生；但地震沒辦法預測，因此未能確定到什麼時間點餘震會完全結束，至少1個月內餘震還是會滿活躍的。

何美儀提醒，這幾天天氣不穩定，民眾仍應避免到山區活動。（編輯：張雅淨）1130408