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花蓮規模7.2地震餘震739次 逐日趨緩

2024/4/8 08:25
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（中央社記者張雄風台北8日電）花蓮3日上午發生規模7.2地震，截至今天上午8時3分，累計發生餘震739次；餘震數仍呈現每日趨緩的趨勢。

根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至今天上午8時3分，已發生739次餘震，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共25次、規模4至5則有222次、規模3至4則有490次。

若由氣象署逐日統計觀察，截至4日上午7時57分（近24小時），累計餘震數為314次；至5日上午8時5分（約48小時），累計餘震數為481次；至6日上午8時2分（約72小時）， 累計餘震數為592次；至昨天上午8時12分（約96小時），已發生681起餘震。

若由上述統計來看每日餘震數總數，分別為314次、167次、111次、89次、58次，餘震數已逐漸趨緩。（編輯：張銘坤）1130408

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