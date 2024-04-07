花蓮地震 日本專家分析海嘯約15分後抵與那國島

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（中央社東京7日綜合外電報導）花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，日本專家分析，海嘯約在15分鐘後抵達日本沖繩縣與那國島。

日本放送協會（NHK）報導，日本東北大學災害科學國際研究所教授今村文彥等人組成的研究團隊，以美國地質調查所（USGS）震源斷層資料為基礎，來進行海嘯如何傳遞的模擬。

模擬結果顯示，花蓮地震後發生的海嘯，可能在地震約15分鐘後抵達與那國島；接著在約30分鐘後到達石垣島、約40分鐘後到達宮古島、約1小時後到達那霸市。

日本氣象廳在花蓮地震後一度預測海嘯高度恐達3公尺發布海嘯警報，但最後觀測到的海嘯最高約30公分。

有關海嘯高度的誤差，研究團隊認為花蓮地震橫跨海洋與陸地，所以靠海洋這側地震引發海嘯的能量僅剩部分，儘管地震規模超過7，海嘯高度也不高。

今村說，經過這次分析結果可以看到，海嘯以非常快的速度到達沖繩縣，而經常有許多人在沖繩縣海邊遊玩，「有關這次針對觀光客的疏散引導等應變作為，必須進行檢討驗證」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130407