花蓮4/3地震餘震710次 氣象署：已逐漸趨緩

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（中央社記者張雄風台北7日電）據氣象署資訊，今天晚間6時1分花蓮外海發生規模5.4地震，宜花地區最大震度達4級，判斷此為花蓮規模7.2地震的餘震；統計至晚間7時許，累計餘震達710次，目前餘震已逐漸趨緩。

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間6時1分發生芮氏規模5.4地震，地震深度16.9公里，震央位於花蓮縣政府東北東方40.2公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮太魯閣、宜蘭南澳4級。

氣象署地震測報中心科長何美儀今晚在地震記者會中表示，本起地震仍是花蓮0403餘震，西半部、北部地區普遍有1、2級震度；氣象署有針對宜蘭地區發布國家警報。

何美儀指出，目前觀察餘震有趨緩的趨勢，不過目前可能還是應力調整期間；3日發生的是規模7.2地震，還是會有大的餘震，只是現在頻率看來沒有那麼高，未來也會慢慢趨緩，但沒辦法預測時候完全停止。

何美儀提醒，近期地震頻繁，加上降雨機率提高，近山區仍要小心落石，行經山區路段應提高警覺。

氣象署解釋，所謂的應力調整，指得是當一地的能量釋放，壓力相對變小，其他區域壓力、應力就會變大，在地震學上稱為應力調整或應力轉移。

根據氣象署統計，截至晚間7時22分，累計餘震數達710次，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6則有25次、規模4至5為214次、規模3至4為469次。（編輯：方沛清）1130407