花蓮地震 沖繩民眾手機海嘯警報狂響倍感驚恐

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）台灣東部今天上午台灣時間近8時發生強震，日本氣象廳對沖繩本島地方、沖繩宮古島及八重山地方發布海嘯警報，這些地區的居民聽到手機響起警報資訊，紛紛逃往高處，很不安地望著大海。

日本讀賣新聞報導，在沖繩縣那霸市市中心，很多市民和觀光客到市府、百貨公司的高層樓，憂心地看著外面的情形。住在那霸市天久的一名80歲女性和女兒前來百貨公司購物，她受訪時表示，「手機警報一直作響，所以逃到高層樓。擔心海嘯會來襲，覺得很恐怖。」

位於沖繩本島西海岸的讀谷村海灘，廣播氣象廳發布海嘯警報，呼籲在海灘民眾儘速到飯店內避難。一早到大海晨泳或在海邊散步的遊客趕緊跑到飯店內。救生員注意查看是否有遊客還留在海灘，並關注有關地震海嘯的最新資訊。

在石垣島（沖繩縣石垣市），石垣市府的防災行政無線廣播不僅用日文，也用英文、中文廣播，呼籲民眾避難。截至上午11時（台灣時間10時），約有400位民眾等在位於高處的石垣市府避難。

石垣市府主管表示，今年一月能登半島（石川縣）才發生海嘯災情，所以市民都陸續到高處避難。

在宮古島（沖繩縣宮古島市）經營海洋體育用品店的一名45歲男性，上班中聽到手機響起海嘯警報，立刻帶著妻子和一歲的兒子開車避難。這名男性表示，他的店就在海邊，因手機多次響起海嘯警報，覺得很惶恐。在逃難時，看到有民眾遇到塞車，期盼沒有災情。

與那國町的漁會會長、61歲的嵩西茂則表示，有些漁船已出港捕魚，但都有稍來聯絡表示已在安全海域避難。他希望這些漁船能平安歸來。

日本自衛隊出動戰機、直升機蒐集地震海嘯的相關資訊。從上空偵察得知沖繩現的宮古島、西表島、石垣島、與那國島等地都無明顯的災情。

日本航空自衛隊的恩納分屯基地（位於恩納村）約有30位民眾、宮古島分屯基地（宮古島市）約有120位民眾前來避難。

日本國土交通省（交通部）那霸機場事務所表示，受到氣象廳發布海嘯警報的影響，那霸機場上午9時25分至10時53分，機場跑道暫時關閉使用。

各航空公司表示，那霸、石垣、宮古等機場起降的飛機班次都重返出發地或變更降落地。到下午為止，陸續有航班停飛的情形。

日本氣象廳地震海嘯對策企畫官青木重樹上午10時半（台灣時間9時半）召開記者會表示，已觀察到海嘯，呼籲住在沿海或沿河川地區的民眾立即往高處避難。

青木強調，有時海嘯發生後，後續的浪更高，出現潮流速度持續很快的情形，在「海嘯注意報」解除之前，民眾勿前往海岸附近。

這場記者會吸引非常多媒體前來採訪，上一次有這麼多媒體採訪是今年元旦觀測到海嘯的能登半島地震時。（編輯：陳慧萍）1130403