南方澳港內海水回流 林右昌：沒有海嘯危險

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（中央社記者吳昇鴻新北3日電）花蓮強震，宜蘭南方澳港內「海水回流」，是否出現海嘯，內政部長林右昌今天說，目前回流約10多公分，海嘯警戒為超過1公尺，依據相關預測應該沒有海嘯危險。

今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，總統蔡英文上午10時在行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦等人陪同下赴中央災害應變中心聽取簡報。會後內政部長林右昌召開記者會，並接受媒體訪問。

林右昌表示，這次大地震後，中央立即啟動應變機制，他也致電花蓮縣長徐榛蔚表達蔡總統與陳建仁的關心，地方若有需求隨時可以提出。

林右昌表示，總統指示以救人為先，也提醒救災人員注意自身安全，他稍後將前往花蓮進駐了解情況進行即時支援。

媒體詢問，傳出宜蘭南方澳港內「海水回流」是否出現海嘯，林右昌說，目前回流約為10多公分，海嘯警戒為超過1公尺，依據相關預測應該沒有海嘯危險，但仍呼籲民眾暫時避免前往山區海邊，維護自身安全。（編輯：謝佳珍）1130403