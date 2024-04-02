淡江大橋拚2025年完工 陳建仁允推周遭連接道路

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（中央社記者高華謙新北2日電）行政院長陳建仁今天視察淡江大橋工程，藍綠立委反映連接的103市道、105市道與沙崙路二段等交通與建設議題。陳建仁允諾會督促部會積極推動，期待淡江大橋2025年如期完工。

陳建仁今天到新北市淡水區視察淡江大橋工程，包括交通部次長陳彥伯、民進黨立委林淑芬、國民黨立委洪孟楷、新北市府副秘書長張其強等人都出席。

民進黨立法委員林淑芬表示，她的選區蘆洲區也飽受北海岸塞車之苦，因為北海岸主幹道台二線目前到新北市仰賴交通服務水準最差的103市道，期待淡江大橋通車後，103市道預估會達到B等級服務水準。

林淑芬說，但在配套方面，新北市府評估希望淡北道路與關渡新橋一起，但她認為關渡新橋應與觀音山隧道打通一併考慮，這樣才能有效疏散台北市大度路車潮，避免103市道壅塞。

洪孟楷致詞時為連接淡江大橋的105市道與沙崙路二段請命。他說，105市道第1期工程去年開工，第2期與第3期計畫已送到行政院，希望趕快通過。另外，北海岸觀光的脊椎骨幹沙崙路二段就包含在內政部淡海新市鎮的第二期計畫內，過去他已與內政部溝通4年多，但仍遙遙無期，希望陳建仁督促內政部。

陳建仁說，看到淡江大橋主塔情形讓他想起舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge），他以前常到加大柏克萊分校（UC Berkeley）演講，每次飛機快抵達時都會看到金門大橋，印象非常深刻，而淡江大橋也是一個重要地標。

陳建仁說，在自由民主多元開放的社會，如何加強建設與科技力量很重要，他看到這座具雙手合十祈禱意涵的200公尺高主塔，就是建築科技重要發展；而人文藝術也扮演重要角色，就像介紹時提到淡江大橋設計是在繁雜生活中有舞者身影，期待工程如期如實如質完成。

陳建仁說，淡江大橋未來連接道路部分，他一定會督促內政部與交通部積極推動，而淡海新市鎮在副總統賴清德未來政見中也是重要一環。

新北市府工務局說，往來淡水與八里的淡江大橋工程由交通部公路局主辦，並由內政部國土管理署、新北市政府共同參建，預計2025年底通車，完工後淡水與八里往來不需再繞行關渡大橋，縮短15公里路程，尖峰時段更可節省25分鐘。（編輯：林恕暉）1130402