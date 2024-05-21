李孟諺上任首視察淡江大橋 要求確保使用120年

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部長李孟諺今天視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，這也是他上任後首個視察行程，除期許114年底順利完工，也要求確保120年的使用年限。

交通部發布新聞稿指出，李孟諺勉勵淡江大橋監造與施工團隊繼續積極推動，克服一切挑戰與困難，朝114年底順利完成。

李孟諺說，淡江大橋是世界級指標性的橋梁，採用創新工法及突破工程技術，在鹽份較高的濱海地區施工也增加工程難度，尤其是運輸大型的鋼構與混凝土的澆置也令人滿意，他感謝施工團隊的全力投入，要求確保橋梁完工後120年的使用年限。

李孟諺也期許工程團隊要將淡江大橋視為最重要的代表作，並說進度是暫時的，品質才是永久。

李孟諺說，淡江大橋的興建有三項重大意義，首先，這座橋不僅是西濱台61線往北延伸跨過淡水河的重要關鍵，將來甚至有機會延伸台2線、北海岸，讓整個西濱快速道路、淡水河以北能夠快速連結桃園機場與台北港。並且，淡海地區市鎮因快速成形與人口不斷進駐，目前僅靠一條中正東路往來台北，假日塞車非常嚴重，未來淡江大橋就能解決淡海地區聯外交通的問題，讓地方交通狀況得到大幅度的改善。

李孟諺指出，淡江大橋是台灣有史以來，跨距最大的不對稱斜張橋，是台灣工程的驕傲，更是世界的地標，他期許公路局全體施工團隊，克服一切挑戰與困難，讓工程如期如質完工，屆時淡江大橋將成為台灣國門新地標，世界各國遊客坐飛機從桃園機場起飛或降落，看到淡江大橋就知道台灣到了。

李孟諺希望公路局詳實以影像記錄淡江大橋令人感動的工程過程，透過影像讓國人了解工程人員們的辛勞與智慧，也深化對台灣各項公共工程建設的信心與期待。

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根據公路局規劃，淡江大橋計畫總經費約新台幣230億元，分為3標推動辦理，其中兩端的聯絡道已分別於110年通車，主橋段屬於第三標工程，工程於108年2月開工，至5月19日工程進度已達66%，略有超前。

公路局說，淡江大橋主橋長達920公尺，主跨長度達450公尺，為全世界最大跨距不對稱斜張橋，環境監測也顯示，工程對淡水夕照地景、淡水河口鳥類飛行、河口濕地紅樹林與底棲生物並無影響。（編輯：李錫璋）1130521