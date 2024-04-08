台62線延伸金山萬里計畫 陳建仁盼帶動地方發展

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（中央社記者高華謙新北8日電）行政院長陳建仁8日視察「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」時說，台2線基金二路假日常壅塞，影響金山與萬里發展，這條延伸計畫能提升地方經濟發展與生活品質，拚核定後6.5年完工。

陳建仁今天到新北市萬里區出席視察「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」。包括交通部政務次長陳彥伯、基隆市長謝國樑、新北市副市長陳純淨、國民黨立委廖先翔、林沛祥，以及民進黨立委王正旭、民進黨議員張錦豪等人都出席。

陳建仁致詞時說，為了促進北台灣觀光旅行發展，需要交通運輸系統配合，而台2線基金二路假日經常壅塞，影響金山與萬里的產業與觀光發展，所以推動台62線延伸萬里金山計畫相當重要。

陳建仁說，這條路線從台62線瑪東系統交流道延伸到金山環金路，都是橋樑或隧道闢建，有12.1公里，相信未來景觀會很美。而從瑪東系統到萬里約有4.9公里，完成後可望帶動觀光、就業、投資與產業發展機會，也能強化區域平衡發展、紓解交通瓶頸。

陳建仁表示，政府投資交通建設達新台幣660億元，台62線這條計畫不僅是道路工程，而是地方經濟發展與提升鄉親生活品質的好工程。而且以綜合規劃、設計與施工等全部加在一起要耗時9年，但因平行作業縮短期程，只要核定後6.5年就可完工。

謝國樑說，交通部公路局執行此案，可有效分流自金山與萬里車流，改善基隆聯外交通多年來困境。由於基隆市安樂區居民通勤及大武崙工業區聯外交通輸運需求大，建請交通部公路局於本案後續綜合規劃階段，研議台62線延伸路段增設匝道服務更多居民，並評估國3瑪東系統交流道銜接台62線往西（金山／萬里）。

張錦豪告訴中央社記者，受限於核電廠，北海岸發展一直都停滯不前；且金萬地區有許多年長者，近年儘管有台大醫院金山分院，但部分科別仍需到基隆或北市拿藥，而此處聯外道路只能靠台2線，不僅經常塞車，每逢假日或連假，大量觀光客人車潮就會造成居民夢魘，基隆大武崙地區的基金二路更是動彈不得。

張錦豪說，經前立委賴品妤與現任立委沈發惠提議直接自國道3號拉1條路直達萬里與金山，不下至大武崙地區，車潮就能在快速道路直接紓解，相信這對北海岸來說是最佳方案。

交通部公路局指出，目前規劃優先路段將由瑪東系統延伸至萬里地區，路長4.9公里，總經費約240.42億元，此可行性評估案已於3月19日奉行政院核定，隨後需經環評、建設計畫到施工，預計建設計畫核定後6.5年完工，並將預留延伸金山路廊空間，適時辦理後續作業。（編輯：林恕暉）1130408