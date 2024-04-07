更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震4/300
首頁 / 生活

日本專家分析花蓮地震倒塌建物 1樓承受力量最多、牆壁少較不耐震

2024/4/7 15:44（4/7 16:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮近海3日發生7.2強震，位於北濱街與康樂街口的房屋傾斜，一樓被壓到不見。中央社記者張祈攝 113年4月3日
花蓮近海3日發生7.2強震，位於北濱街與康樂街口的房屋傾斜，一樓被壓到不見。中央社記者張祈攝 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，日媒採訪小組歸納這次地震倒塌建物有3個共同點，其中之一是1樓受損。日本專家表示，1樓是承受地震力量最多的地方，牆壁較少就成為耐震弱點。

日本朝日電視台報導，倒塌建物擁有3個共同點，首先是同屬舊耐震標準。天王星大樓其實在2018年的地震就已受損，根據當時拍攝的照片，可以看到1樓的柱子跟3樓的牆壁都有損傷。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆受訪時說，雖然損傷部分經過修繕可供一般使用，但並沒有進行符合新耐震標準的補強。

另外一棟倒塌的建物，同屬舊耐震標準。

第2個共同點是都位於斷層帶上。建築技師表示，位於斷層上的建物嚴重受損。從地圖上來看，這次花蓮地震與2018年花蓮地震嚴重受損的建物，全數都集中在靠近斷層的位置。

第3個共同點是1樓受損。這次花蓮地震倒塌的兩棟建物，其1樓部分都嚴重受損。

報導中以早餐店所在的倒塌建物為例，說明這棟建物面對馬路側的一樓牆壁很少。早餐店老闆說，「這房子30幾年，我們也沒有動」。

日本東北大學災害科學國際研究所教授五十子幸樹，在看完花蓮這家早餐店所在大樓倒塌影片後說，地震能量集中在結構弱的地方，一旦損傷累積就會因無法承載重量而倒塌，「特別是一樓牆壁較少的話，可以說易成為耐震上的弱點」。

五十子利用模型模擬地震發生對7樓建物帶來的影響。首先是將建物模型1樓全部加上牆壁，即使強烈晃動也不會倒塌；但只要將4面牆拿掉其中2面的話，可以看到建物立即倒塌，而且會往沒有牆壁的方向倒塌。

如果把建物模型1樓4面牆壁全部拿掉，可以看到建物一下子就倒塌。

像這種1樓只有柱子的建物也被稱為「底層架空柱」（pilotis）形式，必須進行適當的耐震補強。日本同樣有很多這種類型的建物，其中有的在2016年熊本大地震時倒塌。

不過，「底層架空柱」建物並非只有缺點，日本2011年發生311大地震時，就被發現這種建物可以耐得住海嘯侵襲。

五十子說，有人認為鑒於這次花蓮地震，日本應該在全國進行建物體檢，「1樓承受最多的地震力量，如果1樓牆壁較少就成為耐震弱點」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130407

#日本
#花蓮地震
#花蓮縣
延伸閱讀
花蓮地震建築傾而不倒 美媒讚台灣長年做足防震功課花蓮地震「台灣避難所」衝日本熱搜 帳篷設計保有災民隱私圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌台灣地震傷亡損失相對低 法國輿論讚耐震法規嚴台積電強震後神復原3關鍵 工程師加班救援、廠房耐震力日益精進地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其無人機專家團來台救災 府：良善力量循環
172.30.142.45