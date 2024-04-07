日本專家分析花蓮地震倒塌建物 1樓承受力量最多、牆壁少較不耐震

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（中央社東京7日綜合外電報導）花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，日媒採訪小組歸納這次地震倒塌建物有3個共同點，其中之一是1樓受損。日本專家表示，1樓是承受地震力量最多的地方，牆壁較少就成為耐震弱點。

日本朝日電視台報導，倒塌建物擁有3個共同點，首先是同屬舊耐震標準。天王星大樓其實在2018年的地震就已受損，根據當時拍攝的照片，可以看到1樓的柱子跟3樓的牆壁都有損傷。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆受訪時說，雖然損傷部分經過修繕可供一般使用，但並沒有進行符合新耐震標準的補強。

另外一棟倒塌的建物，同屬舊耐震標準。

第2個共同點是都位於斷層帶上。建築技師表示，位於斷層上的建物嚴重受損。從地圖上來看，這次花蓮地震與2018年花蓮地震嚴重受損的建物，全數都集中在靠近斷層的位置。

第3個共同點是1樓受損。這次花蓮地震倒塌的兩棟建物，其1樓部分都嚴重受損。

報導中以早餐店所在的倒塌建物為例，說明這棟建物面對馬路側的一樓牆壁很少。早餐店老闆說，「這房子30幾年，我們也沒有動」。

日本東北大學災害科學國際研究所教授五十子幸樹，在看完花蓮這家早餐店所在大樓倒塌影片後說，地震能量集中在結構弱的地方，一旦損傷累積就會因無法承載重量而倒塌，「特別是一樓牆壁較少的話，可以說易成為耐震上的弱點」。

五十子利用模型模擬地震發生對7樓建物帶來的影響。首先是將建物模型1樓全部加上牆壁，即使強烈晃動也不會倒塌；但只要將4面牆拿掉其中2面的話，可以看到建物立即倒塌，而且會往沒有牆壁的方向倒塌。

如果把建物模型1樓4面牆壁全部拿掉，可以看到建物一下子就倒塌。

像這種1樓只有柱子的建物也被稱為「底層架空柱」（pilotis）形式，必須進行適當的耐震補強。日本同樣有很多這種類型的建物，其中有的在2016年熊本大地震時倒塌。

不過，「底層架空柱」建物並非只有缺點，日本2011年發生311大地震時，就被發現這種建物可以耐得住海嘯侵襲。

五十子說，有人認為鑒於這次花蓮地震，日本應該在全國進行建物體檢，「1樓承受最多的地震力量，如果1樓牆壁較少就成為耐震弱點」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130407