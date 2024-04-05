台積電強震後神復原3關鍵 工程師加班救援、廠房耐震力日益精進

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，晶圓代工龍頭台積電在當晚即迅速發布聲明「報平安」，甚至在地震發生後10小時內，宣布設備復原率已達70%以上。專家說，台灣用能力與結果證明，能夠快速解決、排除各項問題，只有在台灣才能做出這番成績。

台積電神復原背後，有日夜加班的工程師；也有全天候配合的園區供應鏈廠商；以及台積電記取921、高雄美濃地震教訓後，日益精進的耐震能力，3大關鍵凸顯台灣特有的半導體供應鏈韌性與競爭力。

全球正值人工智慧（AI）晶片供不應求之際，台灣出貨是否受影響受到全球關注。台灣在生產先進晶片扮演關鍵角色，這次地震又再度讓國際媒體撰文質疑，將關鍵的晶片製造集中在既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，相當有風險。

不過，花蓮強震後，以台積電為首的台灣半導體供應鏈展現出特有的韌性。台積電3日晚間火速發布聲明，表示目前晶圓廠設備復原率已超過70%，晶圓18廠等新建的晶圓廠復原率，更已超過80%，所有極紫外光（EUV）微影設備皆無受損。

短短10小時，設備復原率回復至7成，台積電強悍且高效的應變能力，大大安撫國際大廠焦慮心情，台積電AI晶片最大客戶輝達也發布聲明力挺台積電，表示台灣地震不會對輝達供應造成任何影響。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，地緣政治風險一度引發全球對台灣半導體產業的憂慮，如今又多了地震，但台灣用能力與結果證明，能夠快速解決、排除各項問題，甚至只有在台灣，才能做出這番成績。

劉佩真認為，或許競爭對手會操作台灣的地震問題，但一方面，台灣應對能力優異，另一方面，競爭對手本身還卡在良率、虧損等狀況，「這部分不至於撼動台積電根本 。」

劉佩真進一步分析，台積電及台灣半導體產業鏈能在這次地震中快速復原，有3個關鍵，一是台積電歷經多次強震，不斷強化耐震能力，加大廠房、機台的防震係數，先前的準備在此時獲得驗證。

廠務系統業者則指出，台積電南科廠於2016年高雄美濃地震嚴重受創，之後對直立式設備增設防震台，對於減緩地震影響大有幫助。

第二個關鍵是台灣獨有的工程師文化，這一點，台積電人力資源副總經理何麗梅在3月美國有線電視新聞網CNN訪問中，對台灣特有的工程師文化有深刻描述，她說，「發生地震時，所有工程師都明白，要立刻返回公司，就算是半夜也一樣，工程師都要回來。」

劉佩真直言，台積電從管理階層到工程師，都知道發生各種狀況時，必須即刻趕回公司處理問題，這點國外沒辦法複製。

第三，台灣半導體供應鏈廠商打團體戰，從上游矽晶圓，接下來的設計、製造、封測，再到下游的通路端，業界團結一心，配合台積電排除各種問題，相當難能可見。

舉例而言，花蓮地震發生後，世界先進便表示，將與受影響的客戶保持密切聯繫，並個別溝通細部資訊。崇越科技也說，將全力配合破損修復並儘速提供新品供應。

劉佩真認為，從這幾個面向看來，只有在台灣本地才能同時具備3大條件，藉由這次強震，台灣反而能夠向全球展示，即便面對天災，台灣也能快速解決，「相較於海外廠，台灣更具有優勢」。（編輯：林淑媛）1130405