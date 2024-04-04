揭秘台積電 資深台灣記者著作日本上架反響熱烈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京4日專電）資深記者、今周刊顧問林宏文撰寫的「晶片島上的光芒」日文版「TSMC帶動世界的秘密」在日本書店上架。台積電熊本廠今年揭幕後成為日本最大熱門話題，這本揭秘台積電內幕的書籍甫一上架就被放在顯眼位置，反響熱烈。

「TSMC帶動世界的秘密」由林宏文撰寫、日本資深媒體人野嶋剛監修，書腰以「智慧型手機、地球的和平，都由這一家公司推動」，強調台積電在全球舉足輕重的地位。

林宏文在書中揭開台積電這家神秘主義企業的面紗，分析台灣這個小國為何擁有全球最強大的半導體產業，台積電的研發架構、台積電的工程師文化，以及日本和美國為何如此熱衷於吸引台積電前來設廠等，涵蓋當今最熱門話題。

林宏文日前在東京出席「台灣半導體日論壇」時曾表示，台積電熊本投資案JASM是透過日本合作夥伴與供應鏈的合作，因此才能在很短時間內完成建廠，比美國廠建廠速度快很多。

林宏文指出，JASM可促成日本半導體業的復興，對日本很強的半導體設備及材料等產業有大助益，也會帶動日本汽車、機器人、自動化等產業的發展。他也預期，JASM將是台積電海外布局中成功機會最大的案子，將超過美國、德國，更是台積電布局全球的重要一步。（編輯：周永捷）1130404