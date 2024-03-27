台積電熊本一廠所在地 商業地價上漲率日本第2

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本國土交通省（簡稱國交省）昨天發布2024年公告地價，台積電熊本一廠所在地熊本縣菊陽町的商業用地地價上漲率為30.8%，高居全國第2。

日本時事通信社報導，上升率排名第1的是與菊陽町相連的熊本縣大津町，商業用地上漲率為33.2%。這兩地的上漲幅度均從2023年的1至2成擴大。

台積電已宣布將在熊本縣興建二廠。報導指出，這預計進一步推升住宅需求，國交省人員指出「需要一定土地規模的集合住宅用地等，目前相當不足」。

另一方面，上漲率排名第3的為日本政府與8家民間企業合資的晶圓代工廠Rapidus廠址北海道千歲市，商業用地上漲率30.3%。

報導分析，位在熊本縣與北海道的大型半導體工廠周邊商業用地地價上升率高居前3名，是因為相關企業的員工住宅、辦公室需求急遽增加所致，也是半導體工廠進駐帶來的明顯效應。

不過新工廠周邊有望帶來包含推升不動產價格與促進消費等經濟效益的同時，也可能會帶動房租與租金上漲，導致租房與買房更加困難，交通壅塞也可能成為課題。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130327