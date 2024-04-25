揭密台積電作者林宏文：台日聯盟關鍵在心連心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京25日專電）資深記者、今周刊顧問林宏文撰寫「TSMC帶動世界的秘密」在日本引發話題。他表示，台日能夠進行產業合作的最重要原因，「在於台日民眾的心是連在一起的」。花蓮強震後，日本對台灣展現的關懷就是最好證明。

林宏文今天下午在日本記者俱樂部舉辦記者會，分享他在採訪生涯觀察到的台積電內幕，並與日本媒體展開討論。

林宏文談到著書緣由表示，雖然討論半導體與地緣政治的著作很多，但他希望從採訪半導體多年的記者角度，來談台灣半導體產業為什麼成功，也因為與日本資深媒體人野嶋剛合作，最初就知道會出版日文版，因此書中篇幅特別著重於台日產業聯盟。

他表示，台日聯盟為何是最佳組合，關鍵就在於台日互補，因此合作就是互利，也因為互利，所以互信。此外，台日能夠合作的另一個重要原因，「在於台日民眾的心是連在一起的。」像是最近台灣花蓮發生地震，他來日本在超商看到有台灣地震救援金的捐款箱，令他十分感動。

有別於台積電在熊本縣建廠順利，在美國亞利桑那州卻不順，林宏文表示，原因在於美國產業政策依舊較支持本地公司英特爾（Intel），像是美國商務部對台積電的補貼政策拖到今年4月才宣布。相較於台積電到日本投資是基於產業投資與經濟因素，美國支援台積電比較像是為了選舉造勢，美國投資案在政治因素方面更大。

至於日本能夠如何借鏡台積電的成功經驗？林宏文表示，台積電對日本來說有3個可參考之處，一是商業模式的創新，二是台積電靈活有彈性，有應變能力，三是台灣中小企業的創業家精神 有別於日本的大集團運作。另外就是，台積電「把製造業當成服務業在做」，會為客戶解決所有難題。

他認為，日本企業目前在半導體產業價值鏈依舊佔很重要角色，包括在設備、材料部分，若是製造部分能夠獲得台積電或聯電協助，可以讓日本的半導體產業鏈更加完整。

林宏文也給日本政府與8家民間企業合資的晶圓代工廠Rapidus提出建言。他表示，半導體技術必須不斷升級，不能停留在一個製程技術上，研發需要長期投入。不過，半導體公司的研發經費每年至少需要20億美元，而研發經費一般占營收的5%至8%，也就是營收至少要達到400億美元才能有充分研發經費，企業必須要有很大的客戶基礎與經濟規模，才能支持每年持續投入研發。

他表示，目前全世界有400億美元營收以上的半導體企業只有台積電、英特爾與三星，這些企業有足夠規模才能持續投入，而有獲利才能支出。所謂「要挑戰第一名，必須找到不一樣的策略」，Rapidus如果要成功，也必須找到不同的策略。（編輯：陳承功）1130425