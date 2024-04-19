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台積電貢獻熊本稅收 菊陽町明年中小學營養午餐免費[影]

2024/4/19 20:30（4/19 20:47 更新）
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圖為台積電熊本廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者戴雅真東京19日專電）台積電熊本廠JASM今年2月開幕，貢獻稅收嘉惠當地學生。菊陽町町長吉本孝壽表示，以台積電進駐帶來的稅收為經費，明年菊陽町8所中小學生、合計4500人的營養午餐費3億日圓（約新台幣6311萬元）將由政府負擔，家長不用出錢。

熊本縣民電視台報導，根據熊本縣教育委員會調查，該縣去年有14個地方政府實施中小學免營養午餐費政策，而菊陽町從明年起也將跟進，但背後因素與其他地方都不同。

電視台採訪當天，菊陽西小學的營養午餐有牛奶、吐司，以及用當地食材製作的蔬菜湯等。受到物價上漲影響，菊陽町從2022年度開始提供公立中小學部分營養午餐補助。為了減輕育兒負擔，補助金額預料將階段性提升。

以小學為例，今年的每個月午餐費為4800日圓，其中政府補助2500日圓、家長負擔2300日圓。中學的每月午餐費為5600日圓，其中2600日圓為政府補助。不過，菊陽町從明年起將全額補貼，家長完全不用出錢。

有家長表示，「非常感謝，這樣減輕了家庭負擔」。也有家長說，「期待全國都能免營養午餐費，但也希望物價上漲不會影響午餐的品質」。

菊陽町町長吉本孝壽表示，免除營養午餐費是他在選舉時提出的政見，而台積電熊本廠JASM在明年度貢獻的稅收是能夠實現這項政策的重大因素。

影片來源：熊本県民テレビ KKT公式チャンネル

台積電以及半導體相關產業進駐，預料將使菊陽町的法人住民稅收大幅增加。菊陽町政府希望利用增加的稅收，負擔8所公立中小學的學生、合計4500人的營養午餐費，共計約3億日圓。

法人住民稅是指對公司在事業年度獲得的利益進行課徵的地方稅。

菊陽町希望透過慷慨的育兒政策阻止人口外流。吉本孝壽表示，「透過這些政策，希望孩子們能夠在菊陽町長大、就學，最終也留在菊陽町工作。這是我們未來的課題，因此這項政策非常重要」。

日本PTA（親師協會）聯絡協議會的長谷川浩章表示，免除營養午餐費一方面可以減輕貧困家庭的負擔，也解決拖欠營養午餐費的問題，但另一方面會給地方政府帶來巨大的財政負擔，家長也會因為沒有付費，降低對午餐食材的關注。

熊本縣去年實施免營養午餐費政策的14個地方政府，包括7個町、6個村，以及去年8月才加入的宇城市。人口前3名的熊本市、八代市，以及天草市均尚未實施這項政策。（編輯：周永捷）1130419

#台積電熊本廠
#營養午餐
#熊本縣
#菊陽町
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