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台積電熊本廠周邊通勤時段塞 最長現1.31公里車龍

2024/3/10 16:22（3/10 16:57 更新）
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圖為台積電熊本廠空拍照。（共同社）
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本政府國土交通省熊本河川國道事務所公布一份調查結果，台積電位於日本熊本縣菊陽町的新工廠周邊道路，早上跟傍晚通勤時段最長出現約1.31公里塞車潮。

日本讀賣新聞報導，熊本河川國道事務所是在2月29日舉行的熊本縣交通壅塞對策協議會上進行報告。這項調查是2023年7月到11月在菊陽町、大津町及合志市共15處十字路口所進行，調查在綠燈時間內無法通過的車龍長度。

調查顯示，最壅塞的地區位於距台積電新工廠約700公尺處的十字路口，傍晚時最長出現約1.31公里車龍。另外有7處地點發生逾500公尺的塞車狀況，可以看出交通量的增加已超過道路負荷量。

不過，報告也指出，若能採取興建外環道路及改善十字路口等對策的話，預料可以在部分地區緩解塞車狀況。

由於台積電計畫在熊本縣興建第二座工廠，外界憂慮當地交通量將更為增加。熊本河川國道事務所計畫課長橫山朋弘說，將在跟縣府及地方市町村共享資訊同時，推動中長期對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130310

#台積電熊本廠
#台積電
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