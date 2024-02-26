台積電熊本廠開幕 專家：全球布局搶下重要灘頭堡
2024/2/26 11:46（2/26 12:17 更新）
（中央社記者潘姿羽台北26日電）台積電日本熊本廠JASM於24日開幕，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，這意味台日合作半導體更緊密，掀起正向漣漪，也代表台積電在新一輪全球布局當中，搶下非常重要的灘頭堡。
台經院今天舉行景氣動向記者會，看好台灣景氣回暖速度加快，並對近期財經重磅訊息、台積電日本熊本廠JASM開幕，發表看法；劉佩真認為，台積電日本布局對於台灣或日本，均有助益。
劉佩真指出，以台灣角度來看，從日本政府的補貼金額、核撥速度，且大力相挺台積電所需基礎建設，都可看出日本政府的積極度，加上台日工作文化相近，使得熊本一廠推進速度與進展都符合預期，今年年底將量產。
劉佩真接著表示，熊本二廠可望於2027年量產，未來也有機會討論三廠建立，照此規劃來看，日本將成為台積電於亞洲地區另個重要生產基地。
從日本角度來看，劉佩真分析，日本希望於美中科技戰的地緣政治紛擾當中，再次重返過往的半導體榮光，因此借重台積電力量，壯大日本半導體在全球的聲勢；若一二三廠都能順利推進，等同日本當地就可供應客戶所需，換言之，台積電扮演著協助日本半導體崛起的重要角色。
劉佩真直言，日本借助台積電力量，台灣也必須槓桿日本資源，包含水、電以及基礎設施，畢竟台積電若把全部產能放在台灣，台灣也難以供應；此外，台積電分散至日本生產，也可滿足客戶基於地緣政治考量、分散風險的需求。
劉佩真補充，台灣若能獲得日本半導體在設備、材料的強項，也可補足台灣半導體環節相對不足之處。（編輯：潘羿菁）1130226
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