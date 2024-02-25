台積電熊本廠開幕 菊陽町地價大漲、農地退縮

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）台積電日本熊本廠JASM於24日開幕，世界級企業進駐菊陽町，帶動周邊地區開發，伴隨的經濟效果令人期待。然而，隨著愈來愈多農地轉變成工廠用地，也引發農民擔憂，加上交通壅塞情況日益嚴重，當地迫切需要改善道路等基礎建設。

日本「讀賣新聞」報導，除了菊陽町之外，鄰近的大津町也正在迎接公寓與旅館的建設熱潮。根據日本國土交通省去年9月發布的2023年基準地價，菊陽町的商業用地地價上漲率為25.5%，大津町有一個地區的地價上漲32.4%，高居日本第一。

一名在台積電工廠附近持有土地的男性表示，「確實是房地產泡沫，很高興看到城鎮發展」，但他也說，「看到一個曾經有廣闊農田的城鎮發生徹底變化，感受很複雜。」

菊陽町的人口也快速增加，截至今年1月底已經達到4萬4000人，預料很快會達到改制為「市」的5萬人。菊陽町還計劃興建九州最大規模的「都市體育設施」，占地2公頃，目標在2026年開業。

在台積電工廠附近的田地裡，有一名農民正在收割高麗菜。他的家族在附近租用了一塊約6公頃的高麗菜田，但去年在地主的要求下返還一半土地。

他表示，「這一帶水質很好，我們花了大約10年來整地，現在每年都能長出很甘甜的高麗菜，感覺很遺憾。」他雖然在附近尋找新農地，但大多數土地預料都會變成企業用地，很難找到。他有些落寞地表示，「這附近大多數的人都要離農了。」

根據菊陽町政府，該町在2021至2022年度，約有39公頃的農業用地轉變用途，是前兩年的2倍以上。隨著台積電宣布要在熊本縣興建二廠，農地不足的情況預料將更加嚴重。

今年1月，熊本縣政府與當地市町村召開應變會議，縣政府官員表示，「如果確定要開發新的農地，我們可能不得不考慮開發山地與林地。」

除此之外，通往台積電工廠的國道，在上班時間也變得交通壅塞。直到上午8時30分左右，路上的車輛依舊恨多，而這個時段剛好和附近小學的上學時間重疊。

一名計程車司機表示，「從熊本市中心開到工廠，本來只需要大概30分鐘，但平日早上需要超過1小時，小孩子上課也變得危險，希望這個問題能趕快解決。」

而在工廠南側地區，有些車輛鑽小巷開進社區巷弄。居民表示，「有些汽車速度很快，很擔心發生事故。」

為了解決交通問題，熊本縣和國土交通省正在商討緊急對策。熊本縣政府去年啟動拓寬台積電工廠前道路的計畫，將把目前的兩線道拓寬至六線道，目標在2028年完工。此外，JR九州去年12月也宣布在三里木與原水站之間建造新車站，預計於2027年春天啟用，預料每天將有900人利用。（編輯：陳慧萍）1130225