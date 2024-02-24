日本經產大臣：拍板補助7320億日圓建台積電熊本二廠

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（中央社記者楊明珠熊本24日電）台積電熊本廠JASM今天開幕，日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠。經濟產業大臣齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓興建二廠。

台積電今天舉行熊本廠開幕典禮，包括創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家及合作夥伴索尼和電裝株式會社高層皆出席參加，並有許多日本及台灣媒體採訪。

岸田文雄透過預錄影片致詞表示，來自國內外參與半導體產業的各方今天齊聚熊本縣菊陽町。對於數位化及去碳化而言，半導體是不可或缺的關鍵科技。他強調，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持國內製造業基礎設施發展。

經濟產業大臣齋藤健在會後記者會告訴媒體，日本政府已拍板補助7320億日圓（約新台幣1538億元）興建二廠，至於二廠地點為何，齋藤健表示不方便透露。

不過，知情人士透露，台積電熊本二廠地點距離一廠僅20分鐘車程。

對於補助台積電熊本二廠興建是否有條件，經濟產業省官員表示，熊本廠的晶圓要從日本供應商調度；間接材料也要從日本當地供應鏈調度50%以上。（編輯：周永捷）1130224

台積電熊本廠24日開幕，經濟產業大臣齋藤健表示，日本政府已拍板補助7320億日圓興建二廠。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日