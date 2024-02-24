台半導體供應鏈海外布局 中華電迎智慧製造商機

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（中央社記者江明晏台北24日電）台積電日本熊本廠今天舉行開幕典禮，產業人士透露，中華電信是此次快速建廠的功臣之一，協助熊本廠建置4G、5G通訊基礎建設及企業專網；未來也將隨台積電德國設廠腳步，在歐洲設立子公司。

全球晶圓代工龍頭台積電今天舉行熊本廠開幕典禮，新廠預計第4季量產，同時已拍板將在熊本興建第2座晶圓廠，台積電全球布局邁入新里程碑。台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家均親自出席。

日本熊本廠是台積電近年建廠進度最快的海外晶圓廠，產業人士透露，中華電是協助快速建廠的功臣之一，協助熊本廠建置4G、5G通訊基礎建設及企業專網。

對於與台積電海外合作案，中華電一直不願直接證實；董事長郭水義日前出席媒體春酒時僅強調，「台商在哪，中華電就會在哪」，始終避談台積電等字眼，業界推測是受限保密協定規範。

產業人士透露，中華電信在日本與台積電再度攜手合作有兩大關鍵，第一是延續在美國建廠的合作默契，第二為中華電日本子公司成功在日本取得電氣通信工事特定建設業許可執照，才能合法承接大型規模專案工程項目，得以提供像是台積電這類的台商需要的整合資通訊服務，助攻經營日本市場。

隨著台積電設立德國廠計畫定案，將於德勒斯登設置12吋晶圓廠，中華電日前也宣布，董事會通過2024年上半年將於德國設立歐洲子公司，市場推測，中華電同樣會瞄準台積電在德國設廠的網路基礎建設需求。

中華電近年積極擴大國際市場布局，郭水義強調，中華電信的市場絕對不是只有局限在國內市場，除了長年耕耘的美、日、港、星、東南亞等國家與區域，現在也規劃布局歐洲。

他強調，中華電近年在海外的布局除了以ICT實力結合在地通訊商、提供基礎通訊建設之外，也打造智慧製造工廠，透過AI、雲端、資安等解決方案，助陣台商不斷優化產線，中華電端看每個台商需求，協助發展智慧製造路徑。

此外，台積電赴美、日、德設廠，也帶動半導體供應鏈前進海外；以日本為例，除了台積電，包括聯電、力積電、日月光等也傳出設廠計劃。面對台廠供應鏈全球布局浪潮，將帶動海外整合性專案業務成長，中華電將迎接比過去更龐大的海外商機。（編輯：張良知）1130224