電信三雄1月財報出爐 中華電每股賺0.41元居冠

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（中央社記者江明晏台北15日電）電信三雄1月財報出爐，中華電以每股賺0.41元，持續贏過整併完成的競爭對手，台灣大哥大每股賺0.35元、遠傳電信每股賺0.27元；受惠合併效益，台灣大行動服務營收站穩53億元，遠傳行動服務營收年增逾18%。

中華電信今天公布1月自結合併營收新台幣179.3億元，年成長0.9%；歸屬於母公司業主淨利31.7億元，年減2.9%，每股盈餘0.41元。

中華電信表示，1月整體營收保持成長力道，因增加員工福利相關費用，加上電費調漲等因素，使整體成本費用增加，致營業淨利、歸屬於母公司淨利較去年同期減少，中華電董事長郭水義表示，新的一年，中華電信有信心在各領域維持成長動能，擴大市場領先差距。

中華電指出，1月整體行動業務連續34個月成長，行動服務營收年成長5.6%，行動月租型ARPU（每用戶平均收入）年增3.9%，連續34個月成長；中華電ICT整合專標案因大數據相關專案入帳，營收成長達31.1%；IDC、雲端及資安業務營收年成長均達雙位數。

此外，中華電信先前公布2024年財務預測，全年合併營收估2285.4億元至2301.9億元，綜合損益估356.6億元至372億元，每股純益（EPS）4.6元至4.8元，力拚營收、獲利雙成長並創6年新高。

台灣大1月自結合併營收169.6億元，稅後淨利10.6億元，每股盈餘0.35元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，合併台灣之星邁入第2個月，受惠既有台灣大智慧型手機月租用戶ARPU年成長8%，整體月租用戶ARPU提升，帶動行動服務營收年成長幅度達29%，站穩53億元水準，在電子商務同步帶動下，合併營業利益來到107年中以來新高，飛越16億元大關。

台灣大先前通過113年度業績展望與資本支出計畫，合併營業收入估成長12%至14%，其中電信業務在併購案挹注下成長18%至20%，電商及新科技事業等收入則成長9%至11%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）方面，預期可成長11%至13%。

遠傳電信（4904）公布1月合併總營收與EBITDA，分別為89.39億元與29.85億元，年成長率達14.5%與14.1%，實現雙位數成長。

遠傳指出，淨利部分雖因合併使折舊與攤銷費用增加，但是在業外投資與匯兌收益的貢獻下，1月稅後淨利年增16.9%，達到9.77億元。1月為亞太併入遠傳的第一個完整受影響月份，除遠傳行動通訊業務維持穩健成長，加上亞太合併助攻下，行動服務營收年成長率達18.1%，在獲利上也有貢獻，每股盈餘0.27元。（編輯：張均懋）1130215