台積電熊本廠開幕 立委籲交通部促成高雄與熊本復航

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（中央社記者林敬殷台北1日電）台積電赴日本熊本設廠，民進黨立委邱志偉今天舉行記者會，呼籲交通部應盡速促成高雄與熊本航線在半年內復航，並提升高雄機場的運能，強化亞洲航線直航與歐美旅客中轉的量能。交通部官員表示，疫後積極協調航空公司恢復航班，也會朝建議方向努力。

邱志偉上午在立法院舉行「提升高雄機場運量！台積效應『高熊』雙贏」記者會。

邱志偉指出，根據民航局統計，2023年桃園機場旅客運輸人次相較前年，已經上升至疫情前的7成量能，但是，高雄機場運輸人次相較疫情前，僅恢復至5成。交通部長王國材去年赴高雄機場考察時曾表示，未來1年就能完全復甦至疫前水準，但至今成效依舊有改善空間，特別是日本直飛航線，熊本、札幌，至今未能復航。

邱志偉提到，去年5月他在立法院交通委員會已呼籲，高雄應規劃試辦直飛歐美航線，或規劃歐美航線旅客可在高雄中轉，以此提高機場旅客運輸量能，高雄的主客觀條件持續進步，特別是台積電先進製程廠即將完工，未來甚至將繼續擴廠，也會吸引更多國際人才來高雄，交通部針對歐美航線及旅客中轉應持續努力。

邱志偉強調，高雄與熊本的直飛航線，在疫情前是每週3班，但疫後許多日本航線都已經復航，卻不見熊本航線恢復，當全球飛航都在復甦，高雄機場不能落於人後。

交通部民航局副局長方志文表示，高雄機場主要是飛航東北亞、東南亞、港澳等區域航線，疫後已積極協調航空公司恢復航班，現階段仍以讓高雄機場運能恢復至疫情前水準為首要目標，至於洲際中轉，仍需考量民間與產業界需求，會繼續朝這方向來努力。

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華航企發室協理葉進福指出，目前熊本線來自於日本地勤量能不足，以及機師短缺和新機交機延誤等問題。日本航線部分，華航仍會持續努力，由於日本做事嚴謹，人力要求嚴格，這部分仍須持續努力，不過華航補充高雄機場恢復的量能有逐步提升，也對高雄市場非常重視。

此外，針對人才培育部分，邱志偉也提到，台日都有半導體人才的需求，高雄做為擁有國家級的半導體學院，以及能直飛日本熊本的國際機場，更擁有台積電先進製程廠，這樣的條件在全國是唯一重鎮，建議教育部、經濟部招收半導體國際人才，應該以高雄做為首選。（編輯：張若瑤）1130301