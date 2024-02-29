立委談非洲計畫2.0 外交部：致力尋求設據點可能性

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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）民進黨立委邱志偉期許外交部與相關部會在新總統賴清德上任後盡速提出「非洲計畫2.0」。對此，外交部今天表示，將持續在確保台灣與史瓦帝尼邦誼及深耕現有非洲6個據點同時，致力尋求在非洲各區域重要國家設立據點的可能性。

民進黨立委邱志偉日前表示，台灣與非洲國會議員友好協會不是聯誼性質，是有任務取向、明確工作目標及高強度工作計畫，期許外交部與相關部會在新總統賴清德上任後能盡速提出「非洲計畫2.0」，讓原本已有許多成果的「非洲計畫1.0」，在接下來4年有更具全面性拓展雙方及多邊關係成果。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今天在例行記者會上表示，自2019年執行「非洲計畫」以來，外交部先後達成台灣於2020年與索馬利蘭互設代表處，繼於2022年設立駐象牙海岸代表處等拓增2個在非館處的具體成果，也使台灣在非館處自原先的4個（駐史瓦帝尼王國大使館、駐奈及利亞代表處、駐南非代表處及駐開普敦辦事處）增至6個。

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陳詠博說，外交部持續在確保台灣與史瓦帝尼邦誼及深耕現有非洲6個據點同時，致力尋求在非洲各區域重要國家設立據點的可能性。

外交部次長陳立國日前指出，非洲有無限的潛力及商機，外交部也會積極拓展據點、雙邊國會議員、官員互訪以及各議題包括觀光、文化、教育、投資等交流，非洲計畫1.0已看到初步成果，未來4年繼續強化衝刺，讓台灣被更多非洲朋友看見。（編輯：楊凱翔）1130229