以色列特拉維夫爆炸案 外交部：提供僑民必要協助

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）以色列特拉維夫市18日發生爆炸案，駐以色列代表處提醒僑胞注意安全。外交部今天表示，目前尚無滯以台灣人表達撤離需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要協助。

以色列特拉維夫市18日晚間發生一起汽車爆炸事件，造成車上1名男子死亡、1名路過民眾受傷，以色列國安局確認此為恐怖攻擊事件；以色列警方提升大特拉維夫地區安全警示，駐以色列代表處在社群平台提醒滯以台灣人留意安全情勢。

外交部今天舉行例行記者會，對於目前駐以處是否有撤僑規劃，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博表示，外交部及駐以色列代表處持續密切注意以國當地情勢發展，駐處並透過群組聯絡網與在以僑胞保持密切通聯，以即時因應情勢變化並隨時提供必要協助。

陳詠博指出，目前並無僑胞及台灣人向駐處表達撤離的需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要的協助。

陳詠博說明，駐處目前掌握在以國的僑民共計266人，其中2人是短期商旅、22名學生、93名因婚嫁定居在以色列的台灣人；另有149名是婚嫁定居台灣人的眷屬。 （編輯：謝佳珍）1130820