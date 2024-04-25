花蓮強震募款逾13.3億元 日本工商界踴躍捐款挺台

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（中央社記者賴于榛台北25日電）花蓮強震，賑災基金會公布最新募款進度，截至今天下午4時共募得新台幣逾13.3億元，其中台北市日本工商會、台灣日本人會，以及日本熊本縣商工會聯合會、熊本縣商工會議所聯合會等皆捐款挺台。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至今天下午4時共募得逾13.3億元，總捐贈筆數約17.7萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約11.2億元、挖貝集資平台專案5815萬餘元、LINE Pay愛心捐款約1.1億元，4大超商2961萬餘元。

賑災基金會說，日本工商界捐款踴躍，包含日本熊本縣商工會聯合會、熊本縣商工會議所聯合會兩單位透過台北市進出口商業同業公會各捐款日幣100萬元，而在台灣深耕多年的台北市日本工商會及台灣日本人會則合計捐款新台幣100萬元。

此外，賑災基金會表示，東京海上控股 （Tokio Marine Holdings）則捐款5萬美元（折合新台幣162.4萬元），其在台子公司新安東京海上產物保險公司也捐贈新台幣150萬元。

賑災基金會指出，進出口公會秘書長黃文榮協助捐款時說，台灣與熊本縣近年來商業往來非常密切，3個公會在去年締結姊妹會情誼，熊本縣商工會聯合會、工會議所聯合會在聽聞花蓮發生嚴重地震，想起過去熊本地震時台灣的幫助，便立刻聯繫進出口公會，希望捐款表達對台灣關懷之意。

台北市日本工商會及台灣日本人會則表示，無論311東日本大地震、今年年初發生的能登半島地震等災害，台灣每次都對日本伸出溫暖的援手，期盼此次透過捐款，傳達對這片土地及台灣人的感謝之意。（編輯：林淑媛）1130425