台積電18日法說會登場 聚焦展望和全球布局等6大重點

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電法人說明會將於4月18日登場，市場關注包括台積電未來營運展望、資本支出、電價調漲對毛利率影響、全球布局、先進製程進展及先進封裝擴產情況6大重點。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電這次法說會首要觀察重點為產業景氣展望、接單狀況，以及半導體產業鏈庫存去化進度，尤其是人工智慧（AI）需求增長狀況。

台積電先前預期，今年營運可望逐季成長，全年美元營收將成長21%至26%，包括智慧手機等平台業績將同步成長；其中，又以高效能運算平台業績成長最顯著。而AI需求旺盛，相關營收貢獻可望逐年高度成長50%，5年後所占營收比重有機會達到17%至19%水準。

法人預期，台積電第2季營收可望回升到新台幣6000億元以上水準，季增5%至7%；AI相關產品是主要成長動能，包括3奈米和5奈米接單強勁，但成熟製程仍未見明顯起色。

市場日前傳出，台積電今年資本支出可能自原訂的280億美元至320億美元，調升到300億美元至340億美元。法人認為，先進製程強勁需求是台積電調升資本支出的潛在因素，不過預期台積電資本支出仍將維持在300億美元左右水準。

電價4月起調漲，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。半導體製造廠普遍認為成本將隨著增加，毛利率恐受影響。法人預期，台積電第2季毛利率將面臨下滑壓力。

劉佩真指出，台積電製程技術推進情形、產能擴增狀況、海內外布局進展，尤其美國亞利桑那州廠量產時程與美國晶片法案補助進度，都將是台積電法說會關注的重點。

台積電N3E製程技術去年第4季量產，未來將持續推出N3P和N3X製程技術，強化3奈米技術。台積電預估，今年3奈米貢獻營收將成長逾3倍，所占比重達14%至16%；2奈米預計於2025年量產。

法人關心台積電2奈米需求是否較3奈米更強勁，2奈米高成本是否會影響智慧手機及個人電腦晶片廠採用的意願；此外，2奈米的毛利率能否優於3奈米，也將是法人關注焦點之一。

台積電海內外同步擴產，在新竹寶山二期和高雄建置2奈米廠，於銅鑼及嘉義建置先進封裝廠；日本熊本一廠2月開幕後，預計今年第4季量產，並擴大在熊本投資建置二廠。

台積電美國亞利桑那州廠第一座晶圓廠預計明年上半年量產4奈米製程技術，德國廠將於今年第4季開始興建。法人關注亞利桑那州廠量產時程是否提前、美國廠毛利率，以及美國和德國政府補助進度。

面對AI需求快速增長，CoWoS先進封裝產能供不應求，台積電計劃今年將CoWoS產能倍增。法人同時關心台積電三維晶片（3D IC）堆疊的系統整合晶片（SoIC）產能建置情況。

法人預期，台積電第2季營運雖然恐面臨電價成本升高壓力，不過，工作天數回升，AI應用市場快速發展，輝達（NVIDIA）等晶片廠需求強勁，加智慧手機與個人電腦市場需求逐步回溫，台積電營運可望觸底回升，法說會應可釋出正面訊息。（編輯：張良知）1130404