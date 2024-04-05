台積電晶圓廠設備大致復原 今年營運展望不變

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（中央社記者潘智義台北5日電）花蓮近海3日發生規模7.2地震，台積電今天晚間表示，除震幅較大地區的部分生產線，需要較長時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，全年營運展望維持不變。

台積電指出，4月3日的地震在新竹、龍潭和竹南等科學園區最大震度為5級，台中和台南科學園區的最大震度為4級。

台積電表示，除位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長的時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，感謝台積電員工及供應商夥伴的共同努力。

台積電強調，全年業績展望仍維持1月法人說明會的展望不變，全年美元營收預計成長低至中20位數百分比（約21%至26%）。

台積電表示，正在全面檢視這次地震所造成的影響，同時持續與客戶保持密切聯繫，並適時溝通相關影響。（編輯：林興盟）1130405