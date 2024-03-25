2月製造業測驗點攀升 台經院看好景氣電價衝擊有限

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布2月景氣動向，製造業營業氣候測驗點連3升，服務業下跌。外界關注4月調漲電價的影響，台經院認為，電價調漲幅度低於預期，對今年景氣衝擊應有限，樂觀看待今年經濟逐季好轉。

據台經院調查，2月製造業營業氣候測驗點為98.18點，較上月微增0.06點，連續3個月走揚，升抵23個月來高點；2月服務業營業氣候測驗點為92.72點，月跌0.46點。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，2月數據受到農曆春節因素干擾而有波動，不過就趨勢來看，出口持續改善，民間投資動能逐步加溫，加上台股站上兩萬點，民眾股市有賺錢，消費熱忱不會減，這些都支撐今年經濟表現逐季上升。

至於外界關注的電價調漲衝擊，台經院助理研究員方俊德說明，台經院先前以電價調漲10%估算影響，將推升消費者物價指數（CPI）0.4個百分點，不過實際方案已於22日出爐，針對不同用戶有不同設計，對住宅、小商家影響較小，整體調幅沒有想像中大，對經濟衝擊程度應有限。

台經院今天同步公布2月營建業營業氣候測驗點為103.66點，下滑2.82點，終止連3升。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析央行升息半碼對不動產市場的影響，她指出，以貸款1000萬元、30年期攤還的房貸方案來看，每個月增加負擔約631元，房貸族負擔略有增加，但政府新青安方案的利率維持低檔，預估對首購族的推力仍在。

劉佩真指出，央行升息考量與國內通膨情勢有關，從投資保值的觀點來看，不動產仍具有吸引力。

台經院認為，短期內國內房市景氣尚顯活絡，而交易區域及產品結構上，將呈現高價區冷、平價區熱的兩極化現象。（編輯：張均懋）1130325