1月3大產業測驗點三陽開泰 台經院：景氣回暖加快

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台經院今天宣布好消息，1月製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點全數走揚，迎來「三陽開泰」，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，這幾天天氣寒冷，但景氣回暖的速度比想像中更快。

台經院今天公布的1月製造業、服務業及營業氣候測驗點同步走揚，製造業方面，受惠於半導體供應鏈庫存逐漸消化，人工智慧（AI）晶片市場擴大，推升先進製程晶圓代工利用率、封裝及測試需求，以及DRAM市場供需持續改善，製造業營業氣候測驗點為98.05點，連續2個月上揚。

服務業營業氣候測驗點則為93.97點，月增0.75點，點數邁入連3升。

孫明德說明，1月景氣表現「三陽開泰」，製造業受惠於歐美景氣轉好，服務業內需也持續暢旺，雖然天氣乍暖還寒，但景氣持續變暖，今年可望擺脫去年的陰霾。

台經院院長張建一進一步指出，AI熱潮是帶動景氣反彈的重要因素，期望這股AI浪潮可以擴及更多應用，強化拉抬力道；台經院看好今年台灣在製造業、服務業雙引擎帶動下，經濟成長率突破3%，只要今年國際局勢沒有出現意外事件，全球包含台灣都會有不錯表現。

營建業部分，1月營業氣候測驗點為106.49點，較去年12月上揚0.65點，連續3個月走升。

台經院分析，新青年安心成家方案優惠貸款的助攻下，自住需求加速進場購屋，先前建商推案也進入交屋高峰期，加上國內經濟景氣逐步回升，台股高檔震盪整理，均使房市氛圍轉趨明朗。

展望未來，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，雖然政府打炒房政策沒有鬆綁跡象，但新青安方案持續挹注買氣，今年利率應無升息可能，甚至存在往下的機會，綜合考量下，整體房市表現可望正向發展。（編輯：潘羿菁）1130226