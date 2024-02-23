疫後服務業營運火熱 112年總工時連2升寫近3年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）主計總處112年全年工業及服務業工時統計出爐，儘管去年全年景氣疲弱，經濟成長率跌至1.4%的波段新低，但受到疫後消費動能暢旺、內需服務業強勁復甦帶動，總工時連續2年走揚，升至168.4小時，為近3年新高水準。

總工時包含正常工時與加班工時，景氣變動時，廠商多會先以調整加班工時因應，爾後才會視需求增加或減少人力，因此加班工時與景氣連動密切，進而影響總工時變化。

主計總處統計，112年每人每月總工時平均為168.4小時，較111年增加1.1小時，其中正常工時增加0.8小時，加班工時增加0.3小時。

進一步觀察去年工業與服務業各自表現，工業部門在全球終端需求萎縮，製造業持續去化庫存影響下，景氣放緩，總工時年減0.2小時；服務業則受惠於疫後消費動能大爆發，內需產業營運火熱，總工時年增2.2小時。

主計總處官員說明，近幾年COVID-19疫情對經濟活動干擾極大，109年疫情爆發後，製造業生產如常，但服務業受到重創，110年啟動三級警戒，111年上半年Omicron疫情肆虐，確診數迅速竄升，均讓內需服務業生意急凍。

官員接著指出，疫情影響下，109、110年工業及服務業總工時連續兩年下滑，110年降至166.7小時，直到111年下半年政府陸續鬆綁管制，並迎來邊境解封，民間消費動能強勁反彈，內需服務業營收也大大進補，111年回升至167.3小時，112年再攀至168.4小時，為3年新高，且距疫情前的水準僅剩一步之遙。

不過112年景氣逆風，全年經濟成長率跌至1.4%，寫14年新低，總工時卻逆勢走揚，主計總處官員說明，國內產業景氣不同調，製造業受到全球需求萎縮影響，步入景氣低谷，工時表現不佳，但內需服務業的強勁復甦，成為帶動總工時走揚的關鍵力道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，若觀察長時間的總工時變化，會發現趨勢明顯向下，93年總工時為183.5小時，到了112年已降至168.4小時，20年來減少15.1小時。

主計總處官員說明，隨著經濟發展至一定程度，政府對勞工權益也會愈來愈重視，透過勞動政策等方式調整法定工時，台灣法定工時也在105年有重大變革，104年總工時還有175.3小時，105年一舉跌破170小時、降至169.6小時；總工時下滑的長期趨勢不只在台灣，國際上也是如此。（編輯：趙蔚蘭）1130223