木村敬當選熊本縣知事 曾說台積電設廠助日本國際化

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）台積電新廠所在地的日本熊本縣今天投票選舉知事，4位候選人激戰結果，由49歲的前副知事木村敬獲勝。木村敬2月接受中央社專訪時說，台積電到熊本設廠有助於日本國際化。

熊本縣人口約170萬，由於已擔任4任知事的蒲島郁夫不尋求連任，這次是時隔16年選出新知事。這次選戰焦點包括如何因應台積電（TSMC）設廠及是否延續目前縣政等議題。

4位候選人皆為無黨籍，分別是49歲熊本縣前副知事木村敬、58歲前熊本市長幸山政史、58歲前高中教師宮川一彥、46歲建設公司社長毛利秀德。木村的勁敵是幸山。

日本共同社報導，今晚木村在得知篤定當選後，在熊本市內面對支持者表示，這次競選自己面對各種逆風來襲，打了一場非常嚴峻的選戰。過程中努力走遍縣內各地，說明若當上縣知事要實施的政策。

木村在這次選舉中接受執政聯盟的自民黨與公明黨推薦，但因為自民黨目前發生派閥「小金庫」事件，使得木村面臨逆風吹襲，但他還是靠著自民黨的支持團體打選戰。

他還受到他大學（東京大學）時代恩師、現任知事蒲島郁夫的支持，彌補了知名度不足的缺點。

木村在選戰中常在街頭演說，表示招攬全球市占率第一的半導體製造廠台積電到熊本設廠、做好災害應對等都是他擔任熊本縣副知事任內的政績。

木村2月21日在熊本市接受中央社專訪時表示，台積電在熊本設廠的加乘效益多，希望將它最大化，日本可透過台灣更了解世界。也就是台積電到熊本設廠，有助於日本國際化。

木村在受訪時還說，8年前熊本發生地震，副總統賴清德當時是台南市長，在地震後不久造訪熊本，當時高雄市長陳菊也一起到熊本，捐贈巨額善款，「當時的恩情，熊本人永生難忘」。

木村說：「賴桑當選總統，對熊本人來說感到很幸福、很高興，熊本縣民大家都很高興，如果我能當上知事，很希望能以知事的身分拜會賴總統。」（編輯：郭中翰）1130324