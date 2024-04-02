日本加碼補助晶片國家隊Rapidus 總額近1兆日圓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本經濟產業大臣齋藤健今天宣布，本年度將加碼補助日本政府與8家民間企業合資的晶圓代工廠Rapidus最多5900億日圓。如此一來，經濟產業省補助Rapidus的總額將近1兆日圓。

日本共同社報導，除了經濟產業省（簡稱經產省）之前已經決定提供Rapidus的3300億日圓補助金，再加上今天宣布的額外補助，日本政府提供給Rapidus的補助總額將近1兆日圓。

日經中文網指出，加碼的5900億日圓補助金中，5365億日圓用於前段製程，其餘535億日圓將投入至後段製程。

齋藤今天表示，「Rapidus著力的次世代半導體影響日本產業的未來，是將來經濟成長的重要技術」，並稱「今年度對Rapidus而言是重要的一年，經產省將為計畫竭盡全力」。

以「國產化」次世代半導體為目標的日本半導體公司Rapidus，由日本政府與8家民間企業合資組成，目標在2027年起量產2奈米世代的先進半導體。

Rapidus的晶圓代工廠場址位於北海道千歲市，廠房目前正在興建中。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130402