日媒：台積電將與九州大學簽署備忘錄培育人才

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（中央社東京31日綜合外電報導）日媒今天報導，已知台積電與九州大學最快4月將簽署全面合作備忘錄，培育半導體相關人才及共同研究。目標是台積電在九州大學召開講座，及雙方在先進技術研究方面進行合作。

讀賣新聞報導，預料這將是台積電赴熊本設廠後，首度和日本國內大學簽署合作備忘錄。九州大學相關人士透露上述訊息。已知備忘錄最快4月簽署，雙方將同意朝活化半導體產業進行全面合作。

目前預想除了由台積電研究人員等指導九州大學學生外，還計劃藉由台積電與九州大學共同研究，共同撰寫有關最先進技術的論文。九州大學也計劃派學生前往台積電位於台灣的據點實習。

九州半導體業界預測未來10年內，每年都會缺少約1000名技術人才。台積電可能著眼今年底要正式量產的熊本新廠，加上未來還要在熊本縣興建第2座工廠，所以認為和九州大學合作對確保未來所需人才來說不可或缺。

日本經濟新聞報導，台積電將派員工以講師身分前往九州大學2023年6月成立的「價值創造型半導體人才育成中心」授課。而在日本政府經濟產業省2月認定的台積電熊本第2工廠興建計畫中，也包含了要在九州大學提供半導體課程。

九州大學2023年9月已跟台灣工業技術研究院及陽明交通大學簽署備忘錄。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130331