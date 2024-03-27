更多編輯台推薦新聞：
「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

共同社：日相岸田擬4月6日參訪台積電熊本廠

2024/3/27 20:12（3/27 20:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電熊本廠外觀。（中央社檔案照片）
圖為台積電熊本廠外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本共同社報導，首相岸田文雄正協調最快4月6日前往熊本縣參訪台積電新工廠。日本政府從經濟安全保障角度出發，希望強化半導體供應鏈韌性並強調協助態度。

全球各國為確保半導體供應鏈展開激烈競爭，日本政府也持續強化境內半導體生產基礎，總計最多將補助約1兆2000億日圓協助台積電在熊本縣建廠。

台積電位於熊本的新工廠已在今年2月開幕，第2座工廠預計今年動工。岸田這次參訪將針對台積電新廠正式量產的準備狀況進行確認。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130327

#日本
#台積電熊本廠
#岸田文雄
#台積電
延伸閱讀
彭博：台積電熊本廠開幕 晶片爭奪戰日本先聲奪人台積電熊本廠催化 日本半導體可能質變走向專業分工台積電熊本二廠員工1700人 將自台灣招募500人台積電熊本廠開幕 專家：全球布局搶下重要灘頭堡台積電傳獲美逾50億美元補助 專家：還可爭取更多
岸田文雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
批日本缺乏勇氣 金與正：平壤將拒絕接觸或談判
172.30.142.32