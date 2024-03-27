共同社：日相岸田擬4月6日參訪台積電熊本廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本共同社報導，首相岸田文雄正協調最快4月6日前往熊本縣參訪台積電新工廠。日本政府從經濟安全保障角度出發，希望強化半導體供應鏈韌性並強調協助態度。

全球各國為確保半導體供應鏈展開激烈競爭，日本政府也持續強化境內半導體生產基礎，總計最多將補助約1兆2000億日圓協助台積電在熊本縣建廠。

台積電位於熊本的新工廠已在今年2月開幕，第2座工廠預計今年動工。岸田這次參訪將針對台積電新廠正式量產的準備狀況進行確認。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130327