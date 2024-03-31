日美領袖會談定位全球夥伴關係 將強調台海和平

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（中央社東京31日綜合外電報導）日美領袖會談4月10日將在美國華府登場，已知雙方正協調會談上將兩國關係定位為「全球夥伴關係」，並推動在各領域進行廣泛合作，屆時也將強調台海和平穩定重要性。

日本時事通信社報導，日本首相岸田文雄應美國總統拜登邀請，4月8日將以國賓身分訪美。上次以國賓身分獲邀訪美的日本首相是2015年的安倍晉三。

岸田與拜登會談後，兩人將共同出席在白宮舉行的聯合記者會並發表聯合聲明。屆時也預定公布列舉日美詳細合作內容要點的相關文件。

在外交及安全保障領域方面，日美將強調強化自衛隊與美軍指揮系統的協調合作；考量到強化霸權行動的中國，也將強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

日美將在解決北韓綁架日本人、核試驗、飛彈問題及核裁軍，對外展現合作立場。

日美將在聯合聲明與相關文件上明確記載於經濟安全保障進行合作，包括強化供應鏈韌性；同時有關民間企業、研究機構及大學等合作事項也將明文化。

日美還將強化在半導體及人工智慧（AI）等先進技術領域的合作，目前規劃將明確記載在聯合聲明中。

日本政府相關人士說，現在是國際秩序受到挑戰的歷史轉捩點，希望讓國際社會認知作為致力維護與強化國際秩序全球夥伴的日美關係。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130331