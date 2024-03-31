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共同社：日美擬與英澳菲擴大安保合作

2024/3/31 17:57
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（中央社東京31日綜合外電報導）日美政府基本上決定將與英國、澳洲和菲律賓擴大安全保障合作，預計將在4月於美國華盛頓召開的日本首相岸田文雄與美國總統拜登的領袖會談上達成協議，並寫入成果文件。

共同社中文網報導，日本政府相關人士30日透露，英澳菲都是美國盟友，日本也將3國視為志同道合國家，今後將增加在印度太平洋地區的聯合訓練，並推動防衛技術領域合作。此舉意圖針對增強軍力的中國提高嚇阻力。

英國近年來考量中國擴充軍備，加強對印太事務參與，並計畫2025年派遣航母打擊群赴印太地區。日美英正在協調擬配合此次派遣，在日本近海舉行聯合演習。

關於澳洲，日美4月舉行的領袖會談將討論如何提高與自衛隊及美軍的相互運用，還有防衛技術轉移的便捷順暢。這些內容也將考慮寫入成果文件。

關於澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）與日本的合作，也可能成為日美領袖會談議題。如果順利實現，預計將磋商反潛作戰和機器人等先進技術領域的合作。

岸田訪美期間還將與拜登一同出席菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也參加的首次日美菲領袖會談。為抗衡在南海加強活動的中國，將確認強化海洋安保合作，磋商擴大自衛隊與美菲軍隊的聯合訓練及日本向菲律賓提供防衛裝備品支援。（編輯：黃名璽/核稿：陳政一）1130331

#日本
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