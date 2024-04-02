日經：美日防範戰略貨品對中依賴 擬協調補貼政策
2024/4/2 23:25
（中央社東京2日綜合外電報導）日經亞洲報導，美國和日本為了在半導體、蓄電池和永久磁鐵等戰略貨品部分降低對進口低價品的依賴，將就訂定新的補貼規則達成協議。背後考量是避免受制於中國。
日經亞洲（Nikkei Asia）指出，當一國面臨貿易夥伴國以不合理低價傾銷產品時，有時候會以祭出補貼措施來應對。而日美兩國現在有意針對祭出補貼的適當時機訂立共同標準，可能將脫碳目標和確保零件穩定供應納入考量。
根據報導，美日和歐洲等志同道合國家為了強化經濟安全，包含戰略貨品供應等層面，將制定新的國際規則來協調彼此政策。
這麼做的另個目的，是避免美日歐為了減少對中國依賴而各自採取保護主義措施，卻出現彼此政策相互競爭的情況。
日本首相岸田文雄本月將訪問美國，並將於10日在華府與美國總統拜登（Joe Biden）會面。報導表示，屆時雙方發表的聯合聲明將觸及補貼政策合作議題。
美日也將為了訂定相關規則而創立部長級對話，由日本經濟產業大臣齋藤健與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）參與，規則可能觸及脫碳補貼條件等。（譯者：施施/核稿：張正芊）1130402
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