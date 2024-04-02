北韓疑射中程彈道飛彈 NHK：落日本專屬經濟海域外

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（中央社首爾2日綜合外電報導）南韓合同參謀本部表示，北韓今天疑似朝東部外海發射一枚中程彈道飛彈；北韓試射行動已引發日本首相的譴責。

綜合法新社和路透社報導，南韓合同參謀本部表示，軍方「於6時53分左右，偵測到推斷為中程的彈道飛彈從平壤地區發射進入東海」。聲明所指水域也稱為日本海。

南韓合同參謀本部補充說：「我方已加強監控，並與美日分享相關資訊。」

南韓合同參謀本部的聲明並未具體說明飛彈類型，但北韓一直以來都在試射由固態燃料引擎驅動的全新中程極音速飛彈。

日本放送協會（NHK）則引述政府消息來源的話說，這枚飛彈「似已落入日本專屬經濟區外的海域」。

日相岸田文雄告訴媒體說，北韓今年「一再試射彈道飛彈」，說這威脅區域安全，「令人完全無法接受」。

南韓再一個多星期即將舉行大選，而對平壤採取強硬立場的鷹派總統尹錫悅所屬政黨，正尋求奪回國會控制權。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130402