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日本防衛省：北韓發射3枚彈道飛彈 落入日本專屬經濟區外

2024/3/18 08:58（3/18 10:03 更新）
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圖為北韓去年7月13日試射新型洲際彈道飛彈「火星-18」。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
圖為北韓去年7月13日試射新型洲際彈道飛彈「火星-18」。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社記者戴雅真東京18日專電）北韓今天發射3枚彈道飛彈，均已落入海中。日本防衛省表示，北韓在當地時間上午7時44分從西海岸附近發射2枚彈道飛彈，隨後又於8時21分發射1枚，共計發射3枚彈道飛彈，落入海域為日本專屬經濟區（EEZ）之外。

防衛省表示，這3枚飛彈的最高高度為50公里、飛行距離為350公里，墜入朝鮮半島東岸附近的日本海。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，韓國今天上午朝日本海方向發射短程彈道飛彈，這是北韓自1月14日以來，睽違2個月再次發射彈道飛彈。

日本首相岸田文雄提出3點指示，首先要求相關單位迅速並準確蒐集並分析資訊，以提供民眾。其次是徹底確認船隻與飛機的安全，最後是為突發情況做好充分準備。（編輯：陳承功）1130318

#日本
#日本防衛省
#岸田文雄
#北韓
#飛彈
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