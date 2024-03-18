日本防衛省：北韓發射3枚彈道飛彈 落入日本專屬經濟區外
2024/3/18 08:58（3/18 10:03 更新）
（中央社記者戴雅真東京18日專電）北韓今天發射3枚彈道飛彈，均已落入海中。日本防衛省表示，北韓在當地時間上午7時44分從西海岸附近發射2枚彈道飛彈，隨後又於8時21分發射1枚，共計發射3枚彈道飛彈，落入海域為日本專屬經濟區（EEZ）之外。
防衛省表示，這3枚飛彈的最高高度為50公里、飛行距離為350公里，墜入朝鮮半島東岸附近的日本海。
南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，韓國今天上午朝日本海方向發射短程彈道飛彈，這是北韓自1月14日以來，睽違2個月再次發射彈道飛彈。
日本首相岸田文雄提出3點指示，首先要求相關單位迅速並準確蒐集並分析資訊，以提供民眾。其次是徹底確認船隻與飛機的安全，最後是為突發情況做好充分準備。（編輯：陳承功）1130318
延伸閱讀兩韓局勢升溫 北韓解散615共同宣言海外委員會日經：中國疑藉研究暗助北韓發展飛彈 恐違反聯合國禁令北韓屢射火箭引安全疑慮 鄰國日本南韓都曾發警報北韓撤銷所有與南韓經濟合作協議 關係持續惡化2023年脫北者196人 北韓外交官叛逃呈攀升趨勢
- 日本防衛省：北韓發射3枚彈道飛彈 落入日本EEZ外2024/03/18 08:58
- 2024/03/11 16:31
- 2024/02/28 20:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
日經：中國疑藉研究暗助北韓發展飛彈 恐違反聯合國禁令