日經：中國疑藉研究暗助北韓發展飛彈 恐違反聯合國禁令

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（中央社東京11日綜合外電報導）日媒日經亞洲（Nikkei Asia）調查強烈懷疑北韓利用與其他國家的聯合研究，開發飛彈和其他軍事技術。其中可能違反聯合國加強制裁北韓規定的合著論文中，有超過80%是由北韓和中國共同撰寫。

在技術專家的協助下，日經亞洲透過摘要和引文資料庫Scopus研究北韓和外國研究人員共同撰寫的論文。日經亞洲10日披露了研究的發現。

分析發現，至少有110篇研究論文顯示，可能已經違反聯合國對北韓的制裁。這些論文中有超過80%是由北韓和中國研究人員共同撰寫。

Scopus稱自己是世界上「最大的同儕評審文獻摘要和引文資料庫」，其中包括學術期刊、書籍和會議論文集。Scopus擁有超過9100萬筆紀錄。

日經研究涵蓋聯合國加強制裁北韓後、從2016年12月至2023年9月發表的資料。

日經研究的參與者包括來自各領域的9名技術專家，其中包括東京大學專攻航空學及航太學教授土屋武司（Takeshi Tsuchiya）。

這項研究還分析了研究的資助者。

共有657篇研究論文是由北韓機構的研究人員與其他國家的研究人員合作完成。

在疑似違反聯合國對北韓制裁禁令的110篇論文中，有異乎尋常的85%或94篇是由北韓與中國研究機構人員共同撰寫。並且，其中67篇（61%）是由中國政府直接或間接資助的共同研究。

北韓自2022年以來已試射了80多枚彈道飛彈和其他飛彈。2023年11月，北韓聲稱成功發射一顆軍事間諜衛星。

有人憂心，北韓可能在學術掩護下，從中國和其他地方獲得軍事敏感技術。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130311