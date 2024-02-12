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測試新火箭控制系統 北韓：防衛能力將產生質變

2024/2/12 12:43（2/12 13:32 更新）
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圖為1月5日南韓仁川市民觀看北韓發射砲彈新聞。（韓聯社）
圖為1月5日南韓仁川市民觀看北韓發射砲彈新聞。（韓聯社）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）北韓今天表示已針對多管火箭發射器研發出新的控制系統，將為國家防衛能力帶來「質變」。

法新社引述北韓中央通信社（KCNA）報導指出，平壤國防科學院10日成功執行「240毫米口徑多管火箭發射器砲彈的彈道控制試射行動」，替發射器研發一個「可控砲彈和彈道控制系統」。

北韓中央通信社指出，最新的火箭發射器如今將被「重新評估」，在戰場的角色也將「提升」。

擁有核武的北韓今年稍早宣告南韓為其「頭號敵人」，並關閉負責兩韓統一與聯繫的機構，還威脅說就算只有「0.001毫米」的領土遭到侵犯，就會發動戰爭。

南韓總統尹錫悅則矢言，北韓若發動攻擊南韓必將強烈回應。他告訴南韓軍隊說，如果敵軍挑釁，「應該服膺『先行動、後稟報』原則」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130212

#尹錫悅
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