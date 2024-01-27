中國副外長訪平壤 雙方同意維護共同核心利益

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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓官媒報導，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）等人昨天在平壤會見中國外交部副部長孫衛東。擁核的北韓近月加速其武器測試，並升高對首爾方面的威脅。

法新社報導，中國是北韓最大經濟資助者和傳統盟友，北韓領導人金正恩在強化對南韓種種強勢措辭之際，也尋求鞏固北韓與中國之間的關係。

北韓的武器試驗，加上金正恩本月稍早將南韓指定為「主要敵人」，加劇了這個地區的緊張情勢，也促使南韓總統尹錫悅更向長久以來的盟友美國靠攏。

美國也就平壤與莫斯科之間「與日俱增且危險」的軍事關係發出警告，敦促北京當局約束北韓。

法新社照片顯示，孫衛東率代表團在平壤人民文化宮殿（People's Palace of Culture）與北韓外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）等人會面。

北韓中央通信社（KCNA）今天凌晨簡短報導了這次會晤，稱崔善姬也在現場。

法新社影片顯示，中國代表團成員在一處寬敞的房間與北韓人員對坐，一邊開會一邊作筆記。

北韓中央通信社報導，雙方同意「繼續加強戰術協同和互動維護共同核心利益的立場」。

在孫衛東出訪北韓之際，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也準備在泰國會見中國外交部長王毅；美中兩大強國歷經多年緊張關係後，正尋求改善雙方關係。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130127