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北韓證實試射新型戰略巡弋飛彈 且稱與地區局勢無關

2024/1/25 14:46
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（中央社首爾25日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射新型巡弋飛彈，等於證實了南韓軍方的說法。

中央通信社報導，這枚飛彈Pulhwasal-3-31正在研發之中，其試射對鄰國安全沒有影響，也與地區局勢「無關」。

報導還說，這次試射也是升級北韓武器系統的一環。

南韓軍方昨天表示，北韓上午朝西岸外海發射多枚巡弋飛彈，南韓國防部長申源湜譴責這是對南韓的嚴重威脅。

中央通信社今天還報導，北韓領導人金正恩呼籲「提高」農村生活水準。他說，無法提供包括食物在內的必需品，是「嚴重的政治問題」。

法新社報導，擁核的北韓經濟脆弱，政府長期以來因優先考慮軍隊及其被禁止的武器計畫而非讓人民飽足，而飽受批評。

根據中央通信社，金正恩表示：「目前，未能向當地人民提供調味料、食品和消費品等基本生活必需品，已成我黨和政府永遠無法迴避的嚴重政治問題。」

報導說，金正恩23與24日主持勞動黨大會，地區發展為首要議程。

金正恩說，整體地區經濟「情況惡劣」，各地出現「嚴重失衡以及極大落差」。

他呼籲盡快改變以消除城鄉差距，這是本月宣布的勞動黨地區發展政策中，「非常重要、負責任與適時的選項」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130125

#金正恩
#北韓
#北韓中央通信社
#申源湜
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