稱南韓為頭號敵人後 北韓似已拆除「統一門」

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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓領導人金正恩上週宣稱放棄與南韓和平統一的希望，並呼籲在憲法中將南韓列為頭號敵人，根據美聯社今天分析的衛星影像，北韓似乎已拆除首都平壤的「統一門」。

朝鮮半島緊張情勢近來惡化，美聯社報導，金正恩上週稱這座統一門「礙眼」，要求將它拆除。

他同時也宣布，北韓放棄長期以來希望與南韓和平統一的目標，並下令修改北韓憲法，將南韓列為頭號外來敵人。

根據美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）的衛星影像，位於平壤的「祖國統一三大憲章紀念塔」（Monument to the Three Charters for National Reunification）看似已遭毀壞。

從昨天的衛星影像清楚可見，這座也被稱為「統一門」（Arch of Reunification）的拱門已消失。

不過，由於雲層和積雪的關係，很難確定北韓何時拆毀這座紀念塔，但看起來似乎是在過去幾天被拆除。專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）率先報導這些衛星影像。

這座紀念塔高達30公尺，俯瞰一條通往開城市（Kaesong）的公路。這座城市鄰近兩韓邊境。（譯者：王嘉語/核稿：侯姿瑩）1130124