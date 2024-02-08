關係持續惡化 北韓撤銷所有與南韓經濟合作協議

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（中央社首爾8日綜合外電報導）南北韓關係持續急劇惡化，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓最高人民會議（Supreme People's Assembly）已表決通過，同意撤銷所有與南韓就促進經濟合作的協議。

路透社報導，最高人民會議也批准廢除管理與南韓經濟關係的法律，包括運作金剛山（Mount Kumgang）觀光計畫的特別法。最高人民會議通常會採取正式步驟，通過北韓執政勞動黨制定的政策。

金剛山位於朝鮮半島東部的邊界以北地區，風景優美。金剛山旅遊是南北韓經濟合作的象徵之一，雙方於2000年代初期展開相關觀光計畫，吸引近200萬名南韓遊客。

這項計畫在2008年暫停，因為一名南韓遊客誤入禁區遭北韓警衛槍殺。

北韓先前表示，現正視南韓為戰爭敵人，並於去年廢除2018年簽署的一項軍事協議，這項協議是根據終結1950至1953年韓戰的停戰協定所制定，目的在緩解邊界周圍緊張態勢。

北韓中央通信社另外報導，北韓領導人金正恩昨天視察生產消費品和食物的工廠，對設施現代化提供指導，以作為實施新區域發展政策的一環。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130208