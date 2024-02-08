更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／英國鋼琴家：中共大內宣在倫敦慘敗 壓迫讓我更激進
首頁 / 國際

關係持續惡化 北韓撤銷所有與南韓經濟合作協議

2024/2/8 08:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾8日綜合外電報導）南北韓關係持續急劇惡化，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓最高人民會議（Supreme People's Assembly）已表決通過，同意撤銷所有與南韓就促進經濟合作的協議。

路透社報導，最高人民會議也批准廢除管理與南韓經濟關係的法律，包括運作金剛山（Mount Kumgang）觀光計畫的特別法。最高人民會議通常會採取正式步驟，通過北韓執政勞動黨制定的政策。

金剛山位於朝鮮半島東部的邊界以北地區，風景優美。金剛山旅遊是南北韓經濟合作的象徵之一，雙方於2000年代初期展開相關觀光計畫，吸引近200萬名南韓遊客。

這項計畫在2008年暫停，因為一名南韓遊客誤入禁區遭北韓警衛槍殺。

北韓先前表示，現正視南韓為戰爭敵人，並於去年廢除2018年簽署的一項軍事協議，這項協議是根據終結1950至1953年韓戰的停戰協定所制定，目的在緩解邊界周圍緊張態勢。

北韓中央通信社另外報導，北韓領導人金正恩昨天視察生產消費品和食物的工廠，對設施現代化提供指導，以作為實施新區域發展政策的一環。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130208

#南韓
#北韓
#北韓中央通信社
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.231