北韓發送石川強震慰電 首度對日本首相用敬稱

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（中央社東京26日綜合外電報導）北韓領導人金正恩日前發送慰問電給日本首相岸田文雄，慰問石川縣能登半島震災，外務省昨天在自民黨會議上指出，這是北韓領導人首次對日本首相使用敬稱「閣下」。

共同社報導，自民黨外交小組長藤井比早之於會後透露了這個消息。

根據外務省，慰問電的受文者寫著「日本國總理大臣岸田文雄閣下」。外務省的負責人說明「（北韓）曾經稱呼過前美國總統川普（閣下），但是對日本首相很可能是第一次」。

北韓中央通信社（KCNA）日前報導，金正恩在1月5日發送能登半島地震的慰問電給岸田。日本內閣官房長官林芳正於1月6日也對此致謝，並說明包含2011年的311大地震（東日本大地震）在內，近年沒有北韓領導人發送慰問電給日本首相的案例。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130126