更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

北韓發送石川強震慰電 首度對日本首相用敬稱

2024/1/26 11:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）北韓領導人金正恩日前發送慰問電給日本首相岸田文雄，慰問石川縣能登半島震災，外務省昨天在自民黨會議上指出，這是北韓領導人首次對日本首相使用敬稱「閣下」。

共同社報導，自民黨外交小組長藤井比早之於會後透露了這個消息。

根據外務省，慰問電的受文者寫著「日本國總理大臣岸田文雄閣下」。外務省的負責人說明「（北韓）曾經稱呼過前美國總統川普（閣下），但是對日本首相很可能是第一次」。

北韓中央通信社（KCNA）日前報導，金正恩在1月5日發送能登半島地震的慰問電給岸田。日本內閣官房長官林芳正於1月6日也對此致謝，並說明包含2011年的311大地震（東日本大地震）在內，近年沒有北韓領導人發送慰問電給日本首相的案例。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130126

#日本
#石川
#岸田文雄
#金正恩
#北韓
岸田文雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本高速公路多車受困大雪逾10小時 自衛隊馳援
172.30.142.22